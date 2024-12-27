SANKO Üniversitesi’nin, Güneydoğu Kariyer Fuarı’nda (GÜDKAF’24), açtığı stant öğrenci ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen GÜDKAF’24, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

GÜDKAF’24 ile ilgili düşüncelerini dile getiren SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, “Cumhuriyetimize sahip çıkacak gençlerimiz, geleceğimizdir” dedi.

Gençlerin en iyi oldukları alanda bir meslek grubu tercih etmeleri ve elde edecekleri başarıların Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, “GÜDKAF’24, gençlerimize önemli fırsatlar sunuyor. SANKO Üniversitesi olarak, sağlık alanında hem bölgemize hem de ülkemize geleceğin bilim insanlarını kazandırmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.