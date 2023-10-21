SANKO Üniversitesi, Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde “100. Yıl Kültür Gezisi” düzenledi.

SANKO Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile SANKO Üniversitesi Sosyal Kurumsal Müdürlüğü Gezginler Kulübü tarafından düzenlenen “100. Yıl Kültür Gezisi” etkinliğiyle Gaziantep’in tarihi yerlerini uzman rehberler eşliğinde gezerek şehrin yapısı, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezide öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Büyük Önderimiz, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz’ sözlerinden hareketle ilkelerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933’te Gaziantep’i ziyaret ettiğini ve belediye meclisi tarafından Büyük Önder’e hemşerilik verilerek, Bey Mahallesi nüfusuna kaydedildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: “Gaziantep’te yaşayan birey olarak her gezdiğimde ayrı bir gurur duyuyorum, Cumhuriyete giden yolda Gaziantep büyük bir fedakarlık örneği göstermiştir. Antep’in, işgal orduları karşısındaki destansı direnişleriyle dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği sergilemiş ve dünyanın ’Gazi’ unvanına sahip ilk ve tek şehri olmuştur. Yaşanılan açlık, yokluk ve zor günlerin ardından geldiği noktada, sanayileşme ve ihracat ile sağladığı istihdam başta olmak üzere birçok alanda başarı hikayesini yazan Gazi Şehrimize katkı sunmak ve daha da kalkınması için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz”

“Eminim kültür kokan bu şehri tanıdıkça sizler de benim gibi hayran kalacaksanız” diyen Prof. Dr. Dağlı, yeni öğrencilerine şu önerilerde bulundu: “Üniversite yaşamınız boyunca attığınız her adımda sizin, ailenizin ve sizleri bundan sonraki yaşamınızda geleceğe hazırlayacak hocalarınızın fedakarlıklarını asla aklınızdan çıkartmayın. Ülkemizin geleceğine katkı sunmak ve topluma faydalı bireyler olmak için okuyup araştırmaktan, ileride yapacağınız meslek dallarıyla ilgili bilgi edinmekten asla geri durmayın. Sizler üniversiteye bunun için geldiniz. Yaşamınıza ve yaşadığınız topluma değer katmanın yolu başta insani değerlerimiz olmak üzere her alanda en iyisi olmaktan geçiyor. Aydınlık yarınlarımız için bilimin ışığından kopmadan geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinizden şüphemiz yok.”

Gaziantep’in her alanda öncü bir şehir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemize ve Gazi şehrimize hoş geldiniz. Başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Öğrenciler 100. Yıl Kültür Gezisi etkinliği çerçevesinde 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Rahiya Baharat Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi ve Kültür Yolu ziyareti gerçekleştirdi.