T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Bilimler Akademisi iş birliği ile düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi’nin “Sağlık Bilimleri” alanındaki bildiri sunumları SANKO Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kongrede yaptığı konuşmada “Karşımıza çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmek için sahip olabileceğimiz en büyük güç, bilgidir” dedi.

Bu gücün daima güncel kalması için daha çok okumak, araştırmak, bilim üretmek ve öğrenilen bilgi ve deneyimleri toplum yararına kullanmak zorunda olduklarının altını çizen Prof. Dr. Dağlı, bu amaçla düzenlenen kongrenin önemine değindi.

Toplam 496 bildirinin başvurduğu kongrede, 148 bildirinin sunuma uygun bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin günümüz dünyasında insanların ihtiyaçlarına ilişkin geliştirdikleri görüş ve önerilerini paylaştığı uluslararası bir kongrenin ‘Sağlık Bilimleri’ alanındaki bildiri sunumlarının üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz. Sağlık alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olarak üstlendiğimiz misyon çerçevesinde bilimin ışığında evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek en temel gayemizdir. Şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla bilime gerekli desteği vermemiz ayrıca bu konuda kendi öğrencilerimizi de heyecanlandırarak harekete geçirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.”

Prof. Dr. Dağlı, eğitim almak için dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilerin aldıkları eğitimin yanı sıra eğitim gördükleri süre boyunca deneyimledikleri Türk kültürünü kendi ülkelerinde paylaşmalarının ülkemiz açısından önemli kazanım olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Dağlı, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde daha güçlü bir Türkiye için gelecek nesilleri bu bilinçle yetiştirmek amacıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kongrenin oturum başkanlıklarını SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. İlker Saygılı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necdet Aytaç, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur, Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Acer ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun yaptı.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise kongrenin birinci günü Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) gerçekleştirilen ikinci oturumun başkanlığını üstlendi.

Kongreye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.