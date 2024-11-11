SANKO Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından organize edilen “Popüler Diyetler: Sağlıklı Mı?” başlıklı panel düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, panelde yaptığı konuşmada insan vücudunun en temel ihtiyacının beslenme ve bilgi olduğunu söyledi.

İnsanın yeterli ve dengeli beslenmeden yaşamını sağlıklı olarak sürdürmesinin mümkün olmayacağını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, “Beslenme insan vücudunun enerjisi, bilgi ise hayata tutunması için en önemli ihtiyaçtır” dedi.

İnsanlığın varoluşundan beri bu iki kavram üzerinde çok geniş çalışmalar yapıldığına ve beslenmede günden güne artan ve değişen eğilimlerin ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Dağlı, “Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşmak çok kolay hale geldi. Ancak her bilgi doğru bilgi demek değildir” şeklinde konuştu.

Hızlı kilo kaybına dikkat

Gelişen teknolojisi sayesinde insanların pek çok şeyi tek bir tuşla yapabildikleri gibi, vücut ağırlığını azaltmayı da aynı pratiklikle başarmayı beklediklerinin altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ise hızlı kilo kaybının başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok organda yapısal ve işlevsel bozulmalara yol açtığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, insan sağlığına dokunan her mesleğin değerli olduğunu diyetisyenlik mesleğinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak da teknolojinin gelişmesi ile masa başında çalışma süresinin uzaması, hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması ve ayak üstü beslenmenin artması ve estetik kaygılar gibi nedenler başta olmak üzere vücut ağırlığındaki artış ve getirdiği sağlık sorunlarının her geçen gün arttığını hatırlattı.

İnsanların sağlık sorunlarının yanı sıra estetik kaygılar nedeniyle de vücut ağırlığını azaltmak için beslenme programını değiştirerek farklı diyet türlerine yönelebildiğini dile getiren Prof. Dr. Karabudak, son yıllarda popüler olan diyet türlerinin diyetisyenlik mesleğinin en çok araştırılan konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Obezite modern çağın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez, “Popüler Diyetlere Kanıta Dayalı Bakış” başlıklı sunumunda obezitenin modern çağın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğuna değindi.

Obez veya aşırı kilolu olmanın bireyi kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, insülin direnci, diyabet, üreme sorunları, karaciğer ve böbrek hastalıkları açısından daha büyük risk altına soktuğunu dile getiren Doç. Dr. Küçükerdönmez, beslenme müdahalelerinin obezite yönetiminde önemli bir rol oynadığını ve bu anlamda çok sayıda diyetin popüler hale geldiğini ifade etti.

Doç. Dr. Küçükerdönmez, insanların estetik kaygılarını, minimum çaba ile daha iyi görünme ve daha iyi hissetme zaaflarını bilen kişilerce, sağlığa yararlı olduğu iddia edilen ancak bilimsel dayanağı olmayan popüler diyetlerin ticari amaçla piyasaya sürüldüğünün de altını çizdi.

Popüler diyetlerin sürdürülebilirliği

Gaziantep Kilometre Beslenme Hizmetleri Uzm. Dyt. İrem Neci Ünal ise “Popüler Diyetlerin Sürdürülebilirliği” başlıklı sunum yaptı.

Toplumsal trendlerin, pazarlama stratejileri ve bireylerin kilo verme arzularının her yıl yeni bir beslenme akımının gündeme gelmesine ve şok diyetlerin popüler olmasına neden olduğunu anlatan Uzm. Dyt. Ünal “Popüler diyet akımlarının sağlığa uygunluğunun en önemli kriterlerinden biri de vücuda zarar vermeden uzun süre uygulanabilir olmasıdır” diye konuştu

Panelin sonunda Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri ile Yaşam Rehberim Kulübü tarafından organize edilen tanışma ve kaynaşma kokteylinde bir araya geldi.

Oturum başkanlarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Benan Semercioğlu’nun yaptığı sunuculuğunu ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Eda İslam’ın üstlendiği panele akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.