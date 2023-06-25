SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden 34, Hemşirelik Bölümünden 50, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 41 olmak üzere 125 öğrenci diploma alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere seslenerek, “Öğrendiklerinizi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinizi toplum yararına kullanma zamanı geldi” dedi.

Konukoğlu Ailesinin kurduğu Sani Konukoğlu Vakfı tarafından sosyal sorumluluk anlayışıyla kurulan SANKO Üniversitesi’nin, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirerek Gaziantep’in yanı sıra, Türkiye’nin sağlık standartlarının yükselmesine katkı sağlamayı hedef edindiğine vurgu yapan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık temalı üniversite olarak çok değil, on yıl önce kurulduk. Bu süreçte, üniversite yöneticileri, akademik ve idari kadromuzun gösterdiği özen, çaba ve özverili çalışmalar sayesinde çok önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Onursal Başkanım, ailemizin büyüğü, ağabeyim Abdulkadir Konukoğlu başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen SANKO Holding Yönetimine, mütevelli heyet üyelerimize, üniversite yönetimimize, akademik ve idari personel ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Yeni kampüsün projeleri hazırlandı

“Üniversitemizin çağdaş bilime değer veren, bireye ve topluma, hizmet odaklı, nitelikli nesiller yetiştirmesi için elimizden gelen her türlü çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle sürdüreceğiz” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Önceliklerimizden biri üniversitemize kampüs kazandırmaktır, Serince bölgesinde yer seçimi yapıldı, projeler hazırlandı. Kampüste ilk olarak erkek ve kız öğrenci yurtları, yemekhane, fakülte binası planlaması yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından inşallah hep birlikte temelini atacağız. Bunun yanı sıra sağlık temalı üniversitemizin, farklı alanlarda da eğitim vermesi amacıyla mevcut dört lisans programımıza ek olarak mühendislik, hukuk ve işletme fakülteleri ile meslek yüksek okulu programları açılması için Yüksek Öğretim Kurulu’na yaptığımız başvuru süreçleri olumlu devam ediyor.”

Konukoğlu, “Bugün sizleri uğurluyoruz. Sizler bizden kopmuyor, gittiğiniz her yere SANKO Üniversitesi’ni götürüyorsunuz. Başarılarınızla SANKO Ailesini gururlandırarak büyüteceğinizde yürekten inanıyorum Yolunuz, bahtınız açık olsun. Mesleki ve özel hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da en temel hedeflerinin, üretken, hızlı ve doğru karar alabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, araştırma becerisi kazanmış, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, etik değerler çerçevesinde araştırma yaparak, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.

“Genç meslektaşlarım, eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınız için sizleri yürekten kutluyorum” diyerek mezunları kutlayan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Artık eğitim yuvanızda öğrendiğiniz bilimin ışığını ve sahip olduğunuz vizyonu önce vatanınız ve milletiniz sonra da yapacağınız bilimsel yayınlarla tüm dünya ile paylaşacağınız zaman geldi. Eğitiminiz süresince sizlere öğretilen insanlığa hizmet felsefesi ve faydalı olmak sorumluluğunu, aklınızdan çıkarmayacağınıza eminim. Çalışma hayatınız boyunca önce zarar verme ilkesini unutmayarak bizlerden aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin. Hastalarınızın sizden daima güler yüz ve şefkat beklediğini unutmayın, alçak gönüllü olun ve onların güvenini kazanın. Hepinizi kutluyor, meslek yaşamınızda başarılar diliyorum.”

SBF Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise altıncı dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Fakültenin üç bölümünün de uygulamalarını başta SANKO Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, diğer hastane ve kurumlarda yürüttüklerini hatırlatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Uygulamalarımızda bize destek veren uygulama alanlarının yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Yeni yolculuğunuz da çok kolay olmayacak” diyen Prof. Dr. Pasinlioğlu, öğrencilerini “İnanıyorum ki burada öğrendikleriniz ve tecrübe ettikleriniz size rehberlik edecektir. SANKO’lu olmanın farkını hep hissedeceksiniz. Mezuniyetinizden dolayı her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Mesleki ve özel hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum” diyerek uğurladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tören, mezun öğrencilere diploma takdimiyle devam etti.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu’na bölüm akredite belgeleri takdim edildi.

2022-2023 akademik yılında Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Özge Biner, ikincisi Hazal Çölçayır, üçüncüsü Beyza Nur Kocaoğlan olurken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm birincisi Fatma Aydemir, ikincisi Abdülkadir Bulut, üçüncüsü ise Tuğba Tutan oldu.

Hemşirelik Bölümünde ise Zeynep Köse bölüm birincisi, Ece Güzelsevgi bölüm ikincisi olurken, Medine Acar ise bölüm üçüncüsü olarak eğitimini tamamladı.

Bölüm öğrencilerinin belge ve hediyelerini almalarının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu mezun öğrencilere meslek andını okuttu.

Tören, kep atma ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Törene SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Ali Konukoğlu, Rektör Yardımcısı M. Metin Bayram, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Naci Boran ve öğrencilerin aileleri katıldı.