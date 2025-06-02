SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet gururu yaşadı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Zeki Konukoğlu, mezunlara ve ailelerine ilettiği tebrik mesajında; "Sağlık temalı üniversite olarak; çağdaş bilim ışığında bireye ve topluma hizmet odaklı nitelikli nesiller yetiştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Konukoğlu, "Türkiye’de sağlık standartlarının yükselmesine katkı sağlamak ve geleceğin nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Mezuniyet coşkusu yaşayan mezunlarımızı ve değerli ailelerini kutluyor, mezunlarımıza mesleki ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

"Dünyanın prestijli üniversitelerinden biri olma hedefimize hızla ilerliyoruz"

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi İhsan Akyol ise Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun destekleri ve mütevelli heyeti üyeleri, üniversite yönetimi ile akademik ve idari personelin özverili çalışmaları sayesinde SANKO Üniversitesinin, dünyanın prestijli üniversitelerinden biri olma hedefine doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Akyol, "Belirdiğiniz hedefler doğrultusunda üstün gayret ile çalışarak, mezun olan gençlerimize mesleki ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Başarı çıtamızı her yıl yükseltiyoruz"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, temel amaçlarının üretken, yenilikçi, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, etik değerler çerçevesinde araştırma yaparak evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

"Bu eğitim yolculuğunda; ilk günkü ilkelerimizin ışığında öğrencilerimiz ile yetkin akademik ve idari kadromuz sayesinde her yıl başarı çıtamızı yükselterek gerek bilimsel gerekse sosyal ve kültürel açıdan göğsümüzü kabartan pek çok proje ve başarıya imza attık" diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

"SANKO Üniversitesi olarak; insan odaklı bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimizi şehrimize, bölgemize, ülkemize hatta dünyaya faydalı olacak, sosyal bilince sahip, ileri görüşlü, aklı ve bilimi rehber edinen, bilim üreten ve ürettiği bilgiyi paylaşan sağlık çalışanları olarak yetiştirmek en temel gayemizdir. Bilgi ve veri analizi; teknolojinin ve gelişimin en önemli girdisini oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji, değişen toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu durum bizi hep daha iyisini yapmaya yöneltmektedir. Bu amaçla dünyadaki bilgi gelişimini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve Üniversitemize entegre etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız, özgüveniniz ve özsaygınızın ışığında hedeflerinize odaklanarak daima gelişime, değişime ve öğrenmeye açık olun" diyen Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerine şu önerilerde bulundu:

"Unutmayın ki; gelecekte hedeflediğiniz başarıya ulaşmanın esas yolu, önünüze çıkan yokuşları ümitsizliğe veya sabırsızlığa kapılmadan çıkabilmektir. Sahip olduğunuz gücün farkında olun ve daima güncel kalması için yeni edineceğiniz bilgilerle onu diri ve aydınlık tutun. Tıpkı sizden önceki mezunlarımız gibi sizlerden de yegâne beklentimiz; ülkesini seven, birlik ve beraberliğine sahip çıkan, akıl ve bilimin öncülüğünde, temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer mezunumuz olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşımanızdır."

Prof. Dr. Dağlı, "Hepinizi yürekten kutluyor, bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılarınızın devamını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Mezunlarımızın başarısı bizim gurur kaynağımız"

Rektör Yardımcısı ve SHMYO Müdürü Prof. Dr. M. Metin Bayram da konuşmasında, "Mezunlarımızın başarısı bizim gurur kaynağımızdır" dedi.

Prof. Bayram, 2020-2021 akademik yılında 160 öğrenci alarak eğitime başladıklarını anımsatarak, kuruluşundan bugüne de her yıl, tam doluluğa erişerek eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

SHMYO’nun bu yıl dördüncü dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Ameliyathane Hizmetleri programından 39, Anestezi programından 41, İlk ve Acil Yardım programından 42 ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden 43 olmak üzere toplam 165 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kıymetli öğrencilerimizi tekniker olarak hayata uğurlamanın heyecanını, ülkemize kazandırmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz."

Prof. Dr. Bayram, "Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Sizin başarınız bizim gurur kaynağımız olacaktır" diye konuştu.

"SBF Sekizinci dönem mezunlarını verdi"

SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümünden bu yıl fakülteden 8’inci dönem mezunlarını vermenin heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl mezun olan 111 öğrenci ile birlikte bugüne kadar SBF’den 1.271 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Pasinlioğlu, şunları kaydetti:

"Fakültemizin üç bölümü de beşer yıl süreyle akredite edilmiştir. Akreditasyon, eğitim programları için bir kalite belgesidir. Bu süreç uzun soluklu ve özverili çalışmayı gerektiren zor bir yolculuktur. Bunu başarmış olmak bizleri hem gururlandırmış hem de özgüvenimizi artırmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet heyecanı yaşayan kıymetli öğrencilerimi yürekten kutluyor, mesleki ve özel yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum."

SBF’nin üç bölümünün de akredite edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Akreditasyon, eğitim programları için bir nevi kalite belgesidir. Bu süreç uzun soluklu ve özverili çalışmayı gerektiren zor bir yolculuktur. Bunu başardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Pasinlioğlu, "Dört yıl boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını, bugün mezun olarak alıyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı kutluyor, mesleki ve özel hayatınızda üstün başarı ve mutluluklar diliyorum. SANKO’lu olmanın farkıyla hep bir adım önde olacağınıza ve dokunduğunuz hayatlarda fark oluşturacağımıza inanıyorum" sözleriyle öğrencilerini uğurladı.

Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek için çaba gösterdik

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Prof. Ayşen Bayram ise Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Moleküler Tıp alanlarında Tezli Yüksek Lisans programları ile Biyoistatistik ve Anatomi alanlarında Doktora Programlarında eğitim verildiğini söyledi.

2024-2025 eğitim- öğretim yılında yüksek lisans programlarında 103, doktora programlarında 4 öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatarak, lisansüstü programlarda bugüne kadar 169 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

Mezunların büyük çoğunluğunun SANKO Üniversitesi Hastanesi de dahil olmak üzere çeşitli resmi ve özel sağlık kuruluşlarında çalıştığını, bir bölümünün ise öğretim elemanı olarak akademik hayatlarına devam ettiğini ifade den Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle tamamladı.

"Üniversitemizin güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilerimizi, ülkemizi sağlık alanında ileriye taşıyacak iyi ve nitelikli birer sağlık çalışanı olarak yetiştirmek için çaba gösterdik. Mezun olan öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyorum."

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy,SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İbrahim Konukoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Naci Boran, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden 21, SBF’den152, SHMYO’dan 165 olmak üzere 338 öğrencinin kep atması ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.