SANKO Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılı kayıtları için 22-26 Ağustos tarihleri arasında yeni öğrencilerini bekliyor.

SANKO Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılı kayıtları için 22-26 Ağustos tarihleri arasında yeni öğrencilerini bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüzde 99 doluluk sağlayan SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başlıyor. Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için il dışından ve Gaziantep’ten gelecek yeni öğrenciler ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Öğrenciler, 22-26 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze veya 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gün sonuna kadar e - kayıt yaptırabilecek. SANKO Üniversitesi kayıt günlerinde Tıp Fakültesi 22 Ağustos Pazartesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 23-24 Ağustos 2022 Salı ve Çarşamba günü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü, Anestezi Bölümü, İlk ve Acil Yardım Bölümü ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 25-26 Ağustos Perşembe ve Cuma günü kayıtlar yaptırılabilecek.

Talepte bulunan öğrencilere, bölümüne tahsis edilen güne bakılmaksızın her gün 16:00-17:30 saatleri arasına kayıt için randevu verilecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.