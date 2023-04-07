SANKO Üniversitesi’nde dış paydaş katılımı ile “Kalite Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sağlık alanında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı görev edinmiştir” dedi.

Başkanlığını Prof. Dr. Güner Dağlı’nın yaptığı toplantıda liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı çalışmalarının niteliğinin arttırılması ile ilgili konular görüşüldü.

Topluma, eğitim ve hizmet anlayışıyla insan odaklı bir yaklaşım ile dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluk duyan, katma değer sağlayan bireyler yetiştirmeyi ve bilim üretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, kurumlar arası edinilen tecrübe ve bilginin paylaşılması noktasında yapılacak iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Paydaş görüş ve önerilerinin, SANKO Üniversitesi için büyük önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bu amaçla toplumda; bilim, eğitim, kültür-sanat ve spor bilincini artırmaya yönelik sürekli eğitimi esas alan faaliyetlere ilişkin, kamu ve özel sektör kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile yaptığımız iş birliklerini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Elif Onur ise üniversitenin kalite süreçleri ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) hakkında sunum yaptı.

Üniversitenin Kurumsal İzleme Programı sürecinde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onur, bu süreçte Üniversitenin Kalite Danışma Kurulu ve paydaşlar ile mezunlardan beklenen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya; TSE Gaziantep Bölge Müdürü Rıza Okumuş, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Said Ustaoğlu, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcısı Mecit Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Eryoldaş, Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi Ercan Sayın, İpekyolu Kalkınma Ajansı Proje Uzmanı Yahya Şimşek, Şehitkamil Belediyesi İnsan Kaynakları Şefi Hüseyin Ebren, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Strateji ve Kalite Müdürü Tuba Gündoğdu, SANKO Üniversitesi Yönetimi ve Bölüm Başkanları, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Meltem Demirci ve Öğrenci Temsilcisi Serkan Öksüzler katıldı.