SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler-II” konulu sempozyum düzenlenecek.

Hemşirelik Haftası etkinlikleri oluşumunda 12 Mayıs Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenecek sempozyumun açılışında SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu konuşacak. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık, SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Uzm. Hemşire Esra Kelleci, SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı öğrencisi Nida Oturakçıibogil ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Leyla Polat, sempozyuma konuşmacı olarak katılım sağlayacak. Sempozyumun oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve Uzm. Hemşire Ceylan Özyılmaz yapacak.