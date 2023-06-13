SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümü iş birliği ile “Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sempozyumda yaptığı konuşmada; sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde olduğu gibi deprem felaketinde de büyük sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Toplumsal bilincin gelişimine katkı sağlamak ve sağlık alanında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: “Fedakar sağlık çalışanları, yaşamın her anında toplum sağlığını korumak için büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getirmektedir. Yaşadığımız zor günlerde ailelerinden uzakta, üstün bir gayret ve özveriyle gece gündüz demeden mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza kez daha teşekkür ediyorum.”

SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise “Ülkemiz ve bölgemizin deprem kuşağında olduğunu düşünürsek depremler hayatımızda hep yer alacaktır. Bu nedenle depremle yaşamayı öğrenmeli ve gerekli tedbirleri almalıyız” dedi.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin herkesi derinden etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Pasinlioğlu, hemşirelerin hem yaşanan pandemi döneminde hem de deprem felaketinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerine dikkat çekti. Hemşirelerin yaşanan zor günlerde özverili çalışmalarıyla dikkatleri üzerlerine çektiğini ifade eden Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Alanında uzman birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen, katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sempozyum başkanı SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da son yüzyılda Türkiye’de meydana gelen en ölümcül depremlerden birinin yaşandığını ve yaraların sarılması için çabaların devam ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını hatırlatan ve depremlerin öncelikli sorun olmaya devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Ovayolu, “Toplumda farkındalık oluşturmak ve hemşirelerin önemine vurgu yapmak için düzenlediğimiz sempozyuma, birçok ilden katılan alanında uzman hocalarımıza destek ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İki gün süren sempozyumun ilk gününde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nuran Tosun’un oturum başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda “Sık Görülen Kronik Hastalıkların Deprem Sürecinde Yönetimi” çerçevesinde “Diyabet, Hipertansiyon, İnme ve Kanserin Yönetimi”, Gaziantep Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şükriye İlkay Güner’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise; “Enkaz Altında Kalan Kişilerin Sık Karşılaştığı Problemler” çerçevesinde “Crush/Kompartman Sendromu ve Akut Böbrek Yetersizliği” başlıklı konulara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. İkinci günün ilk oturumunda ise Prof. Dr. Nimet Ovayolu’nun oturum başkanlığında “Depremde Özel İhtiyacı Olan Gruplar” çerçevesinde “Yaşlı, Engelli ve Çocuk”, ikinci oturum Gaziantep Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Ovayolu başkanlığında “Depremin Sağlıklı Bireylere Etkisi” çerçevesinde “Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığına Etkileri” son oturumda da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Merve Gülpak başkanlığında “Depremin Hemşirelik ve Eğitime Etkileri” çerçevesinde “Depremin Hemşirelik Eğitimine, Öğrencilerine ve Hemşireliğe Etkileri” konuları konuşuldu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen, SBF Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Sinem Bebek’in sunuculuğunu yaptığı sempozyum, Yoga Eğitmeni Melek Aksay tarafından uygulanan yoga çalışması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.