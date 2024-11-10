Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yılında, SANKO Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı, “Atatürk’e, sonsuz bir sevgiyle bağlıyız” dedi.

Anma töreninde “Bir Mektubun Öyküsü” konulu sunum yapan Prof. Dr. Sırmalı, Atatürk’ün sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vuran büyük bir önder olduğunun altını çizdi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan ve özgürlük uğruna askeri zekâsı, ileri görüşlülüğü, azim ve kararlılığı ile milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır” diyen Prof. Dr. Sırmalı, Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş ve laik bir Türkiye için yaptığı yeniliklere de değindi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece milletine olan düşkünlüğü ile ilgili değil yaşam felsefesine ilişkin de bilgiler paylaşan Prof. Dr. Sırmalı, Atatürk’ün Fransızcadan Türkçeye çevirdiği, Fikret Kızılok’un da bestesini yaptığı “La Vie Est Breve” şarkısının O’nun için anlam ve önemini anlattı.

“Tam 101 yıldır yolumuzu aydınlatan Atatürk’ün ‘En büyük eserim!’ dediği Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevidir” şeklinde konuşan Prof. Dr. Sırmalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türk gençliğinin bu mirasa sahip çıkacağından asla şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 57 yıllık kısa ömrünü milletine adamış büyük önderimiz Atatürk’ümüzü vefatının 86’ncı yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

Tören, üniversite tarafından hazırlanan “ATAM” video gösteriminin ardından, katılımcıların Atatürk köşesindeki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmaları ile sona erdi.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü ile Edebiyat Kulübü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlen törenin sunuculuğunu Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Abdurrahman Yiğit üstlendi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Subaşı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.