SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, ailemize hoş geldiniz. Alacağınız eğitimlerle, insan hayatına dokunan mesleklerin sahibi olacaksınız” dedi.

“Bundan önce aldığınız eğitimlerden farklı olarak, mesleki eğitim için buradasınız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Alacağınız eğitimler ve öğreneceğiniz uygulamalar, meslek yaşamınızın bir noktasında karşınıza çıkarak, insan sağlığı için yaptığınız işin önemini size bir kez daha gösterecektir. Bu nedenle alacağınız eğitimin mesleğiniz açısından en kritik anda karşınıza çıkacağını düşünerek, derslerinize ve alacağınız eğitime odaklanın.”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur ise yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sağlık kuruluşlarının daha kaliteli hizmetler sunabilmesinin ancak alanında uzmanlaşan yardımcı sağlık personeli ile mümkün olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkur, “Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla meslek yaşamında her yerde başarıyla çalışabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Sağlık alanında ekip çalışmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkur, “İki yıl önce eğitim vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Hatta bazı mezunlarımız ailemize katılarak, ekibimizin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı. Kısa zamanda meslek edinip hayata atılmak için sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun çok doğru bir seçim olduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, önceki yıllarda olduğu gibi yoğun tercih edildikleri için öğrencilere teşekkür etti.

Prof. Dr. Özkur, “Aramıza katıldığınız için çok memnunuz. Yeni akademik yılımız hayırlı uğurlu olsun, hoş geldiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Çalışanlara ’’işleyiş’’ bilgilendirmesi

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, Anestezi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı, SHMYO’nun yeni öğrencilerine programlar hakkında bilgiler verirken, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Merve Türkmen ise enfeksiyon hastalıkları konusunda öğrencilere önemli açıklamalar yaptı. SANKO Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzm. Klinik Psikolog Işıl Afat Kolukısa, İş Analizi ve Raporlama Sorumlusu Cesur Yıldız, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ile Kütüphane Personeli ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu Fatih Furkan Gebel de birimlerinin işleyişine ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Oryantasyon eğitimine SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SHMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.