SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Ameliyathane Hizmetleri Programından 40, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından 41, Anestezi Programından 42, İlk ve Acil Yardım Programından ise 43 olmak üzere 166 öğrenci mezuniyet gururu yaşadı.

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SANKO Üniversitesi’nin, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirerek Gaziantep’in yanı sıra, Türkiye’nin sağlık standartlarının yükselmesine katkı sağlamayı hedef edindiğini söyledi.

Öğrencilere, “Sizleri uğurluyoruz. Sizler bizden kopmuyor, gittiğiniz her yere SANKO Üniversitesi’ni götürüyorsunuz” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Başarılarınızla SANKO Ailesini gururlandırarak büyüteceğinizde yürekten inanıyorum. Her diploma takdim edilen öğrencimiz gurur tablosudur. Sevgili gençler, sağlıklı ve mutlu günlerinizde meslek hayatınızda başarılar dilerim. Sizlere, akademisyenlere ve velilere teşekkür ederim.”

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Üniversitesi’nin her yıl çıtayı biraz daha yükselten bir eğitim yuvası olduğunu vurguladı.

“Mezuniyet bir son değil, aksine yeni bir başlangıç uğruna atılan önemli ve keyifli bir adım” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Artık eğitim yuvanızda öğrendiğiniz bilimin ışığını ve sahip olduğunuz vizyonu önce vatanınız ve milletiniz sonra da yapacağınız bilimsel yayınlarla tüm dünya ile paylaşacağınız zaman geldi. Eğitiminiz süresince sizlere öğretilen insanlığa hizmet felsefesi ve faydalı olmak sorumluluğunu, aklınızdan çıkarmayacağınıza eminim.

Çalışma hayatınız boyunca önce zarar verme ilkesini unutmayarak bizlerden aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin. Hastalarınızın sizden daima güler yüz ve şefkat beklediğini unutmayın, alçak gönüllü olun ve onların güvenini kazanın. Hepinizi kutluyor, meslek yaşamınızda başarılar diliyorum.”

Rektör Yardımcısı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. M. Metin Bayram da ikinci dönem mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Pandemi ve deprem felaketinin, sağlık çalışanı yetiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Bütün umudum gençliktedir’ diyerek, Ülkemizin bütün değerlerini ve özellikle cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Sizlerin de umutları ve güveni boşa çıkarmayarak görev yapacağınıza bütün kalbimle inanıyorum. Başarınız her zaman gurur kaynağımız olacak, SANKO Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığının aydınlatmasını diliyorum. Şansınız bol, bahtınız ve yolunuz açık olsun.”

2022-2023 akademik yılında SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı birincisi Asiye Kartal, ikincisi Yelda Ededurmuş, üçüncüsü Özgül Şevval Kılınç, Anestezi Programı birincisi Rabia Karakan, ikincisi Zehra Demir, üçüncüsü İnci Kaçakçı oldu.

İlk ve Acil Yardım Programında Zeynep Tatlı Sarı birinci, Esra Kutlu ikinci, Cansu Doğan üçüncü olmayı başardı. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında ise Eda Çalış, Ömer Kürşat Karpınar ve Ahmet Polat ilk üç sırayı aldı.

Dereceye girenlerin ödüllendirilmesinden sonra mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Öğrenciler, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde hayatını kaybeden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı ikinci sınıf öğrencisi Melike Kayar’ın fotoğrafı ile sahneye çıkarak, duygulu anlar yaşattı.

Törene SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Ali Konukoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Naci Boran ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören, öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.