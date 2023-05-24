SANKO Üniversitesi tarafından SANKO Romatoloji Sempozyumu düzenlenecek. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık’ın başkanlık yapacağı sempozyuma Türkiye’de alanında seçkin 16 romatoloji uzmanı konuşmacı olarak katılacak.

Gaziantep yanı sıra Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır’dan da katılımın olacağı sempozyumda, “Artritlere Yaklaşım”, “Romatoid Artrit Eklem ve Eklem Dışı belirtiler”, “Spondiloartropatiler ve Ankilozan Spondilit”, “Psöriazis ve Psöriatik Artrit”, “Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gut”, “Oral Aft-Üveit- Behçet Hastalığına Yaklaşım”, “Sistemik Lupus Eriematoz”, ile “Vaskülitler” konuları detaylı olarak değerlendirilecek. Vakalar üzerinden yapılacak münazara ile romatolojinin tüm konuları ele alınacak.

Çekilecek kura ile sempozyuma katılacak konuklar arasından iki kişiye “Klinik Romatoloji” kitabı hediye edilecek.

1. SANKO Romatoloji Sempozyumu, 27 Mayıs Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.