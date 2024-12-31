SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2025 yılının herkes için yeni başlangıçların ve güzel günlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, “Yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içindeyiz. Her yeni yıl, yeni umutların, beklentilerin ve mutlu bir geleceğin habercisidir” dedi.

“2025 yılının ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel ve verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında “SANKO Üniversitesi ailesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak adına sürdürdüğümüz bilimsel çalışmalarımıza 2025 yılında da belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. 2025 yılının ülkemiz, yüce milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olması temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.