SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ile Arş. Gör. Mehmet Dündar’ın birlikte geliştirdiği Üriner Örnek Toplama Aparatı (ÜÖTOPA) Projesi Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda çalışmalarını yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen “Yeni Hayaller Girişimci Fikirler” yarışmasında 120 proje arasından birinci oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, geliştirdikleri proje ile sonda kullanan hastaların idrar örneği alım işlemlerinin kolaylaşacağını belirterek, “Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle idrar takibinin veya idrar boşaltımının sağlanması amacıyla hastanede yatışı yapılan ya da evde bakım ihtiyacı olan hastalara idrar yollarından mesaneye girilerek bir plastik boru (sonda) yerleştirilir. İdrar yolları ile ilgili kalıcı sağlık sorunu olan hastaların, sondayı ömür boyu takmaları gerekir” dedi. Sonda kullanımının, sağlık sorununa çözüm olurken beraberinde idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabildiğini ve Uluslararası Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) verilerine göre enfeksiyon oluşumunda yüzde 75 etkisi olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, şu bilgileri paylaştı:

“Hemşireler, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhis ve tedavisi için sondadan sıkça idrar örneği alır. Örneğin güvenilir olması için alım işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bu noktada idrar örneği daha hızlı, güvenilir ve basit bir şekilde nasıl alınabilir düşüncesiyle ‘Üriner Örnek Toplama Aparatı’ geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürün, sağlık personeli ya da hasta yakını tarafından güvenilir bir şekilde idrar örneğinin alınmasını, sağlık personeli açısından iğne batma riskinin, tıbbi atık yükünün ve bunun neden olduğu maliyetin azalmasını, enfeksiyon geliştirme riskinin en aza indirilmesini, zamandan tasarruf sağlanmasını, sağlık personelinin iş yükünün azalması ve numune alım işleminin tekrarlanmasını sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında hastaneye yatışı yapılan hasta sayısının 10 milyon 620 bin 517 olduğu belirtilmektedir. Yaklaşık 2 milyon 120 bin hastaya sonda takıldığı söylenebilir. Bu nedenle bu ürünün medikal pazarda önemli bir yeri olacağı düşünülmektedir.”

Yarışmada değerlendirilen 120 proje arasından birinci seçilmesininhaklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, “Başarımızda katkısı olan, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı daha yükseklere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

GTO düzenlenen ödül törenine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Fahri Başkanı Cengiz Konukoğlu, TOBB KGK Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Sarıca ve GAGİAD Başkanı Cihan Koçer katıldı.