SANKO Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, faaliyete geçti.

SANKO Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 27 Mayıs 2023 tarih ve 32203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşerî Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 21 Kasım 2024 tarihli onayı ile Gaziantep’te ilk Klinik Araştırmalar Etik Kurulu olarak faaliyet geçti.

SANKO Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, sağlık alanına özgü müdahale içeren bilimsel araştırmaları etik açıdan incelenmek üzere dosya kabulüne önümüzdeki günlerde başlayacak. Gelişmeler, https://www.sanko.edu.tr/ adresinden takip edilebilir.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.