SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi (transplANTEPSANKO), yıllardır nakil bekleyen üç böbrek hastasına kadavradan gerçekleşen böbrek nakilleriyle umut oldu.

Kahramanmaraş Afşinli G.T. (55), beş yıl önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. G.T. üç yıl önce organ nakli için SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvuruda bulundu.

İki çocuk annesi G.T., kadavradan yapılan böbrek bağışı nedeniyle SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde nakil ameliyatına alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan G.T., SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne ve organ bağışçısı aileye teşekkür ederek, "Bu bağış sayesinde sağlığıma kavuştum. Organ bağışı, bir hayatı kurtarmak için yapılan en büyük iyiliklerden biridir" dedi.

G.T.’nin eşi S.T. ise, "2018 yılında elim bir trafik kazasında oğlumuzun beyin ölümü gerçekleşti. Oğlumuzu kaybettik ama aile olarak aldığımız kararla organlarını bağışladık. Altı ay sonra eşim böbrek hastası oldu ve bugün bağışlanan böbrekle yaşama yeniden tutundu. Bağışçı iken yapılan bağışla yeniden yaşama dönme şansı yakaladık. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bu sıkıntıları bizzat yaşamış bir aile olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye’den gelen Ö.Ç.’nin hayatını değiştiren nakil süreci

Yıllarca böbrek yetmezliği ile mücadele eden Osmaniyeli Ö.Ç. (58), 2014 yılında organ nakli için başvuruda bulundu. Ancak uygun bir donör bulunamayınca 2020 yılında diyalize girmeye başladı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından kadavradan gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına yeniden kavuşan Ö.Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Diyalize girmeye başladığımda yaşamım çok zorlaşmıştı. Kadavradan bağışlanan böbrekle nakil oldum ve hayatım değişti. Ameliyattan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Bu süreçte hayatımda olan, minnettar olduğum çok insan var. Bağışçı aileden, doktorlarımdan, hemşirelerimden Allah razı olsun. Onlara sabır ve huzur diliyorum. Beni yaşama döndürdüler. Şu an her şey yolunda, ne kadar şükretsem az. Tek dileğim, sağlıklı bir şekilde hayatıma devam edebilmek."

27 yaşındaki H.K.Ö.’nün yaşamı hastaneden gelen telefonla değişti

Hatay Arsuz’dan gelen H.K.Ö. (27), 2012 yılından itibaren diyaliz tedavisi görüyordu. Nakil için SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvuran H.K.Ö.’nün yaşamı, hastaneden gelen uygun böbrek bulunduğu haberiyle değişti. Kadavradan yapılan başarılı organ nakliyle sağlığına kavuştuğunu ifade eden H.K.Ö. nakil süreciyle ilgili şunları söyledi: "Diyalizle yıllarca mücadele ettikten sonra, sağlıklı bir şekilde yaşamaya başlamak gerçekten çok farklı bir duygu. Şu an çok mutluyum, hayatım artık çok daha güzel. Organ bağışı, hayat kurtarmak demek. Bu konuda toplum olarak daha bilinçli olmamız gerekiyor. Diyalize bağlı hastaların sayısı çok fazla, herkesin bu konuda duyarlı olması çok önemli."

"Organ bağışıyla yaşamaya ve yaşatmaya devam edebilirsiniz"

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. / Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel ise organ bekleyen binlerce vatandaşın olduğuna dikkat çekerek, nakil olan hastalarla ilgili ise şu bilgileri verdi: "Hastanemizde kadavra bağışı ile bir hafta içinde üç hastamıza böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdik. Bağışlanan kalp, karaciğer ve diğer böbrekler ise başka hastaları yaşatmaya devam ediyor. 12 yaşında diyalize girmeye başlayan hastamız H.K.Ö., 15 yıldır organ beklemekteydi. Dile kolay 15 yıldır haftada üç gün diyalize girdi. Su içmek, normal yemek yemek gibi çoğu insan için sıradan şeylerden mahrum kaldı. Diğer hastalarımız ise 7 ve 5 yıldır diyalize giriyordu. Bu hastalarımız organ bağışıyla diyalizden kurtuldular. Çok sevdiğiniz birinin beyin ölümü haberini aldıktan sonra organlarını bağışlama kararını vermek gerçekten de çok zor. Organ bağışı yapan ailelere ne kadar teşekkür etsek az. Organ bağışı için son derece azimle çalışan ulusal, bölgesel ve hastanelerdeki yerel organ nakil koordinatörlerine de çok teşekkür ediyorum. Organ bağışı yaparak, yaşamınızı kaybettikten sonra da yaşamaya ve yaşatmaya devam edebilirsiniz".