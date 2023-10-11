SANKO Üniversitesi Hastanesi ve Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından “Gaziantep Spinal Günleri 2” toplantısı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zileli, Spinal Günleri toplantısının bölgedeki beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşması açısında çok faydalı olduğunu söyledi.

Bölgedeki beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarının bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları toplantının ikincisi düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Zileli, “Toplantıda sunulan vakalar, daha doğru ve kaliteli ameliyatların yapılması konusunda da fikirler sunmaktadır. SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak Doç. Dr. Murat Ulutaş, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla ve Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ile bu toplantıları sürdüreceğiz” dedi.

Yöneticiliğini SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Ulutaş’ın yaptığı toplantıda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla, “Omurga Ameliyatlarında Kaynama Problemleri” konulu bir sunum yaptı.

Özel ADN Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Çalıkoğlu, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyho Cem Yücetaş, 25 Aralık Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Nehir, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şahin Kırmızıgöz ve Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Karasu omurga cerrahisi konusunda vaka sunumlarını gerçekleştirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen program, anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.