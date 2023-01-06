SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ilk canlı vericili karaciğer nakli, 45 yaşındaki oğuldan 75 yaşındaki babaya yapıldı. Oğuldan babaya yapılan nakil başarılı bir şekilde gerçekleşirken taburcu olan organ alıcısı ve vericisi ile nakil heyeti kameraların karşısına çıktı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ilk canlı vericili karaciğer nakli, 45 yaşındaki oğuldan 75 yaşındaki babaya yapıldı. Oğuldan babaya yapılan nakil başarılı bir şekilde gerçekleşirken taburcu olan organ alıcısı ve vericisi ile nakil heyeti kameraların karşısına çıktı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ilk canlı vericili karaciğer nakli, Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) tarafından gerçekleştirildi. 45 yaşındaki Ramazan Karahan’dan, 72 yaşındaki babası Mahmut Karahan’a yapılan ilk canlı vericili karaciğer nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken taburcu olan organ alıcısı ve vericisi ile nakli yapan ameliyathane ekibi düzenlenen basın toplantısında mutluluklarını dile getirdi.

“Karaciğer alıcımızı ve vericimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik”

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel ise hasta Mahmut Karahan’ın son dönem karaciğer yetmezliğine bağlı gelişen bilinç bozukluğu tablosuyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu, genel durumu düzeldikten sonra karaciğer nakli hazırlıklarına başladıklarını aktardı.

Hastanın oğlu Ramazan Karahan’ın karaciğerini bağışlamaya gönüllü olduğunu belirten Doç. Dr. Yüksel, “Nakil öncesi yaptığımız değerlendirmelerde nakle engel bir durum belirlenmedi. Hem alıcımız hem de vericimiz aynı anda ameliyata alındı. Ramazan beyin karaciğerinin yaklaşık yüzde 60’ını alarak, babasına naklettik. Karaciğer kendisini yenileyen bir organdır. Operasyon yedi saat sürdü. İlk ameliyatımız olduğu için yavaş gittik. Ameliyattan sonra Gastroenteroloji, Yoğun Bakım, Radyoloji, Nefroloji Uzmanlarından oluşan ekibinin yakın takip ve ilgisiyle ilk canlı karaciğer nakil alıcı ve verici hastamızı sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu ettik. Karaciğer nakli organ naklinin en zor ameliyatlarındandır. Karaciğer nakli yapınca kendimi dünya kupası almış Messi gibi hissettim. Organ nakli ameliyatlarında daha çok cerrahlar ön plandadır. Ama cerrahlar buzdağının sadece görünen kısmı. SANKO Üniversitesi, Hastanesi ve SANKO yönetimi bu başarının birer mimarıdır. Karaciğer naklinin hastanemizde yapılması, Gaziantep ve bölge adına çok önemlidir. Karaciğer ve böbrek nakilleri uzun süreç ve meşakkatli süreçlerden geçiyor. Hastalar ilk bir yıl içerisinde yakın merkezlere başvurmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları yere ne kadar yakın yapılırsa tedavileri ve takipleri daha düzenli olacaktır. İnşallah daha başarılı daha güzel çalışmalarımızla hastalarımıza ve topluma yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir buçuk yıldır tek başıma yürümekte zorlanıyordum”

Emekli makine ustası, evli ve altı çocuk babası, 72 yaşındaki Mahmut Karahan ise iki yıl yıl önce rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesinde siroz teşhisi konulduğunu söyledi. Karahan, “Siroz teşhisi konuldu ama ben çok da önemsemedim. Ancak fıstık toplarken ağaçtan düşerek talihsiz bir kaza yaşadım. Gittiğim devlet hastanesinde karaciğer yetmezliğim olduğu ve mutlaka nakil olmama gerektiği söylendi” ifadelerini kullandı.

"Beş ayda kalkamazsın diyorlardı ama doktorlarım beni 25 günde ayağa kaldırdı"

Bir yılı aşkın bir süre tek başına yürümekte dahi zorluk çektiğini anlatan Karahan, “Karaciğer rahatsızlığımı öğrendiğimde üzüldüm. Nakil durumu beni korkutuyordu. Ailem ise benim için nerelerde nakil yapılacağının araştırmaya başladı. SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı nakiller yapıldığını öğrenince, karaciğer nakli için başvurduk. İlk başta ameliyat için çekincelerim vardı ama SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi hekimlerimizin bana verdiği güvenden cesaret bularak nakil olmaya karar verdim. Nakil olduğum için çok mutluyum. Beş ayda kalkamazsın diyorlardı ama doktorlarım beni 25 günde ayağa kaldırdı. En büyük kayıp geç kalmaktır. Doktorlarınız nakil olacaksın diyorlarsa olacaksınız ama emin ellerde olmalısınız. Oğlum karaciğer bağışçım olmak istedi. Yapılan tetkikler sonucu bir sıkıntı olmadığını öğrenince nakil yapıldı. Başarılı bir ameliyat sonrası tek başıma yürümeye başladım. Bir buçuk yıldır çektiğim acılardan kurtuldum. Kendimi ameliyattan kısa bir süre sonra bile iyi hissediyorum. İnşallah zamanla hekimlerimin yardımıyla da daha iyi hissedeceğim. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Hekimlerimizden ve tüm hastane personelinden Allah razı olsun” dedi.

“İlk canlı vericili karaciğer naklini olduk”

42 yaşında memur ve iki çocuk babası olan Ramazan Karahan, babasının iki yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tek başına yürümekte dahi zorlandığını hatırlattı. Babasının sağlığına kavuşması için karaciğer nakli olması gerektiğinin söylendiğini belirten Ramazan Karahan, duygularını paylaşarak, “Karaciğer naklini nerede yaptıracağımızı araştırmaya başladık. Yakın illeri değerlendirmeyi düşünürken SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde karaciğer nakli yapılabileceği bilgisine ulaştık. İlk canlı karaciğer nakli adayı olduğumuz için çekincelerimiz vardı. Ancak hekimlerimizin yaklaşımı ve bizlere verdiği güvenle nakil kararı verdik. Yakınlarımızda kim olabilir diye düşünürken iş bana düştü. İnsan canının ne kadar kıymetli olduğunu ve organ naklinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettim. Bir evlat olarak babamın göz göre göre kaybolmasına asla müsaade edemezdim. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Çok hızlı bir şekilde iyileşme sürecim oldu. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmetin Gaziantep’e gelmesi çok çok önemli bir hizmet. Bir insana hayat vermek çok önemli çok kıymetlidir. Babam bir buçuk yıldır destek almadan yürüyemiyordu. Ameliyattan kısa bir süre sonra tek başına yürümeye başladı. SANKO Üniversitesi Hastanesi’ndeki ilgiye ve hekimler başta olmak üzere tüm personelin çabasına şahit olduk. Babamı iyileştirmek için büyük bir ekip organize oldu. Hocalarımıza tüm SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Karaciğer nakli, karaciğer yetmezliğinin tek tedavisidir”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bölümünden Doç. Dr. Nimet Yılmaz da karaciğer naklinin, karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi olduğunu ve hasta karaciğerin sağlam bir karaciğer ile değiştirilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

Bazı kalıtsal hastalıkların, viral hepatitler, safra yolu hastalıkları, aşırı alkol ve ilaç kullanımının karaciğerde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olup akut veya kronik karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabildiğine işaret eden Doç. Dr. Yılmaz, tüm dünyada en sık karaciğer nakli yapılan hastalığın siroz olduğuna vurgu yaptı. Karaciğer yetmezliği durumunda hastaların iyileşme ya da nakil olma ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik metotlar olduğunu anlatan Doç. Dr. Yılmaz; “Hastanemizde bu metotları kullanarak hastalarımızın nakil olma zamanının gelip gelmediğini hesaplayarak, hastalarımızı bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, 1997 yılından bu yana tüm dünyada canlı vericili karaciğer naklinin hastalar için umut olduğunu vurgulayarak, “Canlı vericili karaciğer naklinin en önemli avantajı, alıcıya ihtiyacı olduğu zaman nakil yapılabilme imkanın sağlamasıdır. Hastalar, kadavradan nakil listesinde sırasını beklemeden nakil olabilmektedir. Ülkemizde organ bağışı oranları son derece düşük olduğundan listede bekleyen çoğu hastanın genel durumu, sıra beklerken kötüleşmekte ve bu da ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlara neden olabilmekte, hatta bazı hastalar sıra beklerken hayatlarını kaybetmektedir. Karaciğer nakli ameliyatının gecikmeden doğru zamanda yapılması ve nakil sırasında hastanın genel durumunun iyi olması, iyi sonuçlar elde etmek için çok önemlidir. Hastanın genel durumu kötüleşmeden zamanında yapılan karaciğer nakillerinde yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı vardır. Hastamız, oğlunun bağışlamış olduğu karaciğerle, yeniden yaşama tutunmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Başarılı karaciğer naklinin mutluluğunu yaşıyoruz”

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ise uzun süredir organ naklinde ortaya koydukları başarıyı karaciğer naklinde de göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Doç. Dr. Akdoğan, “Organ naklinde yaşla ilgili bir herhangi bir sorun yok. Karaciğer nakli konusunda bize başvuran hastalara yardımcı olabiliriz. Hastanemiz bu altyapıya sahip. Hastaları değerlendirip nakil yapabiliriz. Bizlere bu fırsatı sunan saygıdeğer Konukoğlu Ailesi’ne, üniversite ve hastane yönetimine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Baydilek, Radyoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şahyazıcı Sarı ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Ayşe Bozkurt da ekip olarak başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise toplantıda yaptığı konuşmada, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin hem bölge hem de Gaziantep için önemli hizmetler sunduğunu belirterek, başarılı nakil sonrasında hastalarını sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Yakın zamanda daha güzel müjdeler vereceklerini açıklayan Prof. Dr. Dağlı, “Kemik iliği nakliyle ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık. Yakın zamanda onun müjdesini de vereceğimizi tahmin ediyorum ama kızılelmamız kalp ve akciğer naklidir. Bu daha uzun vadeli bununla ilgili çalışmalarımız var ama biraz daha zamana ihtiyacımız bulunuyor” dedi.

SANKO Üniversitesi Anadolu Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısına SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz da katıldı.