Kalbi duran hasta SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümü’nde, hekimlerin 45 dakika süren kalp masajı ile hayata döndü.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile getirilen ve muayene sırasında Ventriküler Fibrilasyon (VF- ölümcül kalp ritim bozukluğu) atağına girerek kalbi duran Abdullah Narin (42), hekimlerin müdahalesiyle hayata tutundu.

Yeniden hayata dönen Abdullah Narin, “Sabah göğüs ağrısıyla uyanınca eşim beni arabayla SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne yetiştirmiş. Kalp krizi geçirmişim ancak hatırlamıyorum. Doktorlar 45 dakika süren kalp masajı ve yoğun çabayla beni hayata döndürmüşler” dedi.

Narin, “Üç stent takılmış, entübe olmuşum. Bir ay kadar yoğun bakımda doktorların ve hemşirelerin özverili çalışmalarıyla hayata tutundum. Sonra kalp pili takılarak, sağlığıma kavuşmuş bir halde taburcu oldum” diyerek, süreci özetledi.

Acil serviste kalbi durdu

SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr. Beraat Mustafa Özel ise saat 6.00 dolayında hastaneye göğüs ağrısı şikâyeti ile getirilen Abdullah Narin’in muayene sırasında kalbinin durduğunu söyledi.

Hastanın nöbet tarzı kasılmasıyla birlikte VF olduğunu anladığını belirten Dr. Özel, “Resüsitasyon (yeniden canlandırma) odasına alarak hemen müdahalesine başladım. Elektroşok, CPR (Yaşam desteği), entübasyon (solunuma yardımcı) yöntemleriyle müdahaleye devam ettik” diyerek, ilk müdahale sürecini paylaştı.

Dr. Özel, “Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aykut Akyılmaz hocamızdan aldığımız destekle 45 dakika sonra CPR’dan cevap alabildik. Dirençli VF’den çıkartıp normal ritmi gördük. Normal ritmi görünce hasta yoğun bakım odasına alındı” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz da acil servise göğüs ağrısı ile getirilen ve aniden Kardiyak Arrest (kalp krizi) geçiren hastadan kalp masajı uygulanmasına rağmen ancak 45 dakika sonra yanıt alabildiklerine dikkat çekti.

Acil servise hasta getirildiğinde alınan arteriol kan gazında (AKG) herhangi sıkıntı tespit edilmezken takibi sırasında kalbinin durduğunu ve çok dirençli ölümcül Ventriküler Fibrilasyon ritim sorunu tespit edildiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, normal kalp ritmine dönmesi sağlandıktan sonra hastaya Kardiyoloji Bölümü’nde Uzm. Dr. Beyhan Tiryaki tarafından anjiyografi yapıldığını ve sorunlu iki damarına üç stent takılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını bildirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, “Hekimlerimiz büyük çabayla hastanın kalp ritmini 45 dakika sonra kontrol altına alabildi. Anjiyografi işlemi ile takılan üç stent sonrasında, kalpteki ölümcül ritim sorunu nedeniyle hastamızı yaklaşık bir ay yoğun bakımda entübe halde takip ettik. Toparlamaya başlayınca yaşamını sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için kalp pili takarak, hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.