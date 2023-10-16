SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü tarafından “KOAH ve Astımla Yaşam” konulu halka açık konferans düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Zeugma Toplantı Salonu’nda düzenlenecek konferans, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Konferansta, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Atilla Akkoçlu “Nefes Darlığı ile Yaşam”, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu “KOAH ile Yaşam”, SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ersoy ise “Astım ile Yaşam” konularında bilgiler paylaşacak.