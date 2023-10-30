SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı, coşkuyla kutlandı.

Hastane binası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile donatılırken, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan tablo karanfillerle süslendi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde yatarak ve ayaktan tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte ise çocuklar, Pamuk Prenses ve palyaço eşliğinde şarkılar söyleyip, oyunlar oynayarak, yüz boyama etkinlikleri ile bayram coşkusunu yaşadı. Çocuklar, Türk Bayraklı balonlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı aileleri ve hekimleri ile doyasıya kutladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi yönetimince hazırlanan Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılına özel armağan hastalara, hasta yakınlarına ve personele takdim edildi.