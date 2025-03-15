SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne, Ulusal Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından "Referans Merkez Yetki Belgesi" verildi.

Tarama programı kapsamında her doğan bebeğe doğumdan itibaren 72 saat içerisinde ilk işitme tarama testinin yapılması gerekmektedir. Bebekler ve çocuklar, işitme kaybı zamanında teşhis edilmediği ve erken dönemde uygun rehabilitasyon programlarına alınmadıklarında gerek psikolojik gerekse sosyal açıdan yetersiz gelişme yaşarlar.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hem eğitim alanında hem de sosyal alanda kendi yaşıtları arasında geri kalmalarına neden olabilecek bu durum, işitme kaybı yanında, duygu ve düşüncelerini yeterince anlatamadıklarından iç dünyalarında yaşayan, psikolojik ve sosyal açıdan uyumsuz bireyler olmalarına neden olacaktır. Erken tanı ve doğru tedavi yöntemleriyle bu çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve akademik, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerine olumlu katkı sağlamak mümkündür.

Referans merkez, tarama protokolü kapsamında yapılan testlerden kalan bebeklerin sevk edildiği ileri tanı - tedavi merkezleridir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Ulusal Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında referans merkez olarak bu çocukların yaşamına olumlu katkı sağlamak için her türlü teknik ve akademik donanımla hizmet vermektedir.