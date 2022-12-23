SANKO Üniversitesi Hastanesi kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesindeki çalışmaların sonucunda Sıfır Atık Belgesi aldıklarını belirten SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, gelecek adına en büyük yatırımın, atıkların geri dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık hizmetinin yanında geleceğe katkı sunacak çalışmalarla da adından söz ettirdiğine dikkat çeken Dr. Kileci, şunları kaydetti:

“Sıfır Atık Projesinde amacın israfın önlenerek, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşmasındaki nedenlerin belirlenerek, engellenmesi ya da en aza indirilmesidir. Hedef, sıfır atık oluştuğunda kaynağında ayrı ayrı toplanıp, geri dönüştürerek geri kazanımı sağlamaktır. Amaç ise bunların bütünleştirilmesiyle kaynak elde etmektir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, doğal kaynakların verimli kullanılmasının değeri bir kez daha ortadır. Bu nedenle de özellikle son yıllarda sıfır atığa yönelik çalışmalar bütün dünyada hem bireysel hem kurumsal hem de belediyeler tarafından yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır.”

Sağlıklı hayat, sağlıklı bir çevre ile mümkün anlayışından yola çıkarak yaptıkları çalışmalarla belgeyi aldıklarının altını çizen Dr. Kileci, “Geleceğin koruyucuları olarak, hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu belgenin alınması ve devamlılığının sağlanması konusunda destek olan tüm personelimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.