SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehtap Akdoğan, OSB Koleji ve Kamil Ocak Spor Lisesi’nde Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, etkinlikleri düzenleme amaçlarının organ bağışının önemine değinerek, organ bağışı ile ilgili farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Organ naklinde önceliğin alıcıyı sağlığına kavuştururken, vericinin de yaşam kalitesini sürdürmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akdoğan, nakil öncesi alıcı ve verici açısından bütün ihtimallerini değerlendirilerek, her iki tarafın da bilgilendirildiğinin altını çizdi.

Özellikle son dönem böbrek yetmezliği teşhisi alan hastaların neredeyse tamamı için en uygun tedavi seçeneğinin böbrek nakli olduğunu belirten Prof. Dr. Akdoğan, “Diyaliz bir tedavi seçeneği değildir. Uygun organ temin edilinceye kadar hastaların yaşamlarını devam ettirmesini sağlar” dedi.

Prof. Dr. Akdoğan, nakil sonrasında hasta böbrek fonksiyonlarını yeniden kaybetse bile uygun organ bulunduğu takdirde tekrar nakil olma şansına sahip olduğunu belirtti.

Ülkemizde özellikle kadavra naklinin sayısının çok düşük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akdoğan, pek çok yaşama yeni bir şans verecek olan kadavra bağışının önemine de dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Ayşe Bozkurt ise Organ Nakil Merkezi’nde yaptıkları karaciğer ve böbrek nakilleriyle pek çok hastaya umut olduklarını söyledi.

Bozkurt, “Sağlıklı, 18 yaşını dolduran ve akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışçısı olabilir. Organ bağışı için gerekli şartları sağlayan herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz. Bağışlanacak her organ yeni bir yaşam için umut oluyor” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantılarına OSB Koleji Müdürü Abdullah Fatih Ağcabay, Müdür Yardımcıları Şeyda Şahin, Serap Aslan, öğretmenler ve öğrenciler ile Kamil Ocak Spor Lisesi Müdürü Erkan Çolak, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında SANKO Park AVM’de açılan stant yoğun ilgi gördü. Stantta bilgilendirme yapılırken, organ bağışı yapmak isteyenlerden de bağışlar alındı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin düzenlediği online canlı yayın SANKO’da Öğle Molası’nda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyelerinden Organ Nakil Merkezi Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan ise “Organ Bağışı ve Organ Nakli” konusunda bilgiler paylaştı.