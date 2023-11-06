SANKO Üniversitesi Hastanesi güçlü hekim kadrosuna Nöroloji Uzmanı Dr. Fatih Demir de katıldı.

Uzm. Dr. Demir, 1982 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000-2006 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Demir, 2006-2008 yılları arasında Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi’nde, 2008-2010 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Serviste asistan hekim olarak görev yaptı.

2010-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Demir, çeşitli kamu hastaneleri ve özel hastanelerde görev aldı.

Uzm. Dr. Demir, SANKO Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde hasta kabulüne başladı.