SANKO Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törende, atama ve yükseltmeleri tamamlanan 29 akademisyene cüppe, tıp fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 101 öğrenciye de beyaz önlük giydirildi. Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, ana gayelerinin ülkeye hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilere meslek hayatına atıldıklarında hastalara anne, baba ve kardeşleri gibi yaklaşmalarını öneren Konukoğlu, “Hastanın yanına gittiğiniz zaman candan davranın. Hastalarınız ve hasta yakınlarınıza empati kurarak yaklaşın. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyor, çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Üniversitemiz hedefine hızla ilerlemektedir"

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ise gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Konukoğlu ailesi olarak pek çok sektörde ülkemize değer katan yatırımlarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışı ile hayata geçirdiğimiz SANKO Üniversitemiz, güçlü akademik kadrosu, modern teknolojik donanımlı hastanesi, tam donanımlı laboratuvarları ve gelecek teknolojilerini yakalama ve alanında lider olma vizyonu ile ülkemizin ve akabinde dünyanın prestijli üniversitelerinden biri olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. SANKO Üniversitesi’ni tercih ederek bu vizyonu paylaşan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, değerli akademisyenlerimize, idari personelimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl geçirmelerini dilerim.”

"Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi"

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise konuşmasında dünyanın çok hızlı değişim ve dönüşüm sürecine girdiği söyledi. “Gençlerimize her konuda güveniyoruz” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti: “Önümüzdeki beş yıl içerisinde birçok meslek grubunda yapay zeka daha da ilerleyecek. Yapayı zekaya emek verip etkin kullanamazsak kaybedenler tarafında oluruz. Ülke olarak bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Eğitim bizim için çok önemli. Üniversitemizin başarı çıtasının her geçen gün daha yükseldiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Bu başarıya emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyor, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.”

"Bilimin ışığında eğitimimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz"

Kurumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelen Sani Konukoğlu Vakfı hamiliğinde Konukoğlu ailesi ve SANKO Holding’in sosyal sorumluluk anlayışı ile 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nin 2014-2015 akademik yılında eğitime başladığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, şöyle konuştu: “Günümüz dünyasında gelişen teknoloji, değişen toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu durum bizi hep daha iyisini yapmaya yöneltmektedir. Bu amaçla dünyadaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu gelişmeleri üniversitemize entegre etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz ilk kurulduğunda 53 akademik, 32 idari personel ve 231 öğrenciyle başladığımız yolculuğumuza, bugün 2 yerleşkede 2 fakülte, 1 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu olarak 153 akademik, 90 idari personelimiz ve bu yıl kayıt yaptıran 539 öğrencimiz dahil olmak üzere toplam 1.817 öğrencimizle eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geride kalan on bir yıl içerisinde 65 Profesör, 37 Doçent, 118 Dr. Öğretim Üyesi, 44 Öğretim Görevlisi ve 28 Araştırma Görevlisinin yükseltme ve atamaları yapıldı. Üniversitemizin çağdaş bilim yolundaki hedeflerine sundukları katkı için kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Dağlı, “Yeni akademik yılımızda da hocalarım ve idari personelimin katkılarıyla yeni araştırmalar, yeni tecrübeler ve yeni projeler ile, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza ve bilimin ışığında eğitimimizi en iyi şekilde sürdüreceğimize olan inancım tamdır. 2024-2025 akademik yılımızın, tüm öğrencilerimize, akademik ve idari çalışma arkadaşlarımıza başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, atama ve yükseltmeleri tamamlanmış olan öğretim üyeleri cüppe giydi.

Açılış dersini Prof. Dr. Muzaffer Şeker verdi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Yükseköğretimde Beşeri Sermayemiz: Akademik Sorumluluklarımız” başlığıyla açılış dersini anlattı. Doğum oranlarının düşmesinin beşeri sermaye konusunda kaygı verici bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şeker, şöyle devam etti: “Nüfusumuzun giderek yaşlandığını görmemiz gerekiyor. Doğurganlık hızı dünya genelinde düşüyor ama özellikle Avrupa doğurganlık hızından dolayı çok ciddi ve hızlı bir yaşlanma sürecine giriyor ve şu anda göçmen talep ediyor. Üniversiteyi üniversite yapan başlıklar, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkıdır. Beşeri sermayeyi yetiştirirken toplumsal katkıyı üniversitelerde ve eğitim hayatımızda ne kadar öne çıkarabilirsek insani değerleri korumuş ve paylaşımcı, üretken ve dayanışma içerisinde bir toplumu sağlamış oluruz.”

Açılış dersinin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından armağan ve çiçek takdim edildi. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 3 öğretim elemanı ile bilimsel alanda yaptığı başarılı çalışmaları farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle değer görülen 1 öğretim üyesine teşekkür belgesi ve armağan takdim edildi.

Beyaz Önlük Töreni

Akademik yıl açılış programının ardından, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bu öğretim yılında kayıt yaptıran 101 öğrenciye beyaz önlük giydirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, bugüne kadar beş dönem mezun verdiklerini hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı: “Sağlık ordumuza emanet ettiğimiz mezunlarımızın sayısı 280 oldu. Atandıkları sağlık kurumlarında göreve başlamış olan mezunlarımızın fakültemizde almış oldukları eğitimleri ile ilgili yetkinlik ve yeterlikleri konusunda verdikleri özgüveni yüksek olumlu geribildirimler hocaları olarak bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor.”

“Öğrencilerimizin giydiği ilk önlükler, insana hizmet eden en kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik mesleğimizde, beyaz renkleri ile saflığı, tarafsızlığı ve temizliği ifade etmektedir” diyen Prof. Dr. Akkın, öğrencilerine şöyle seslendi: “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği akıl ve bilim yolundan ayrılmayacağınız inancıyla, tıp biliminin aydınlığı ve hekimlik sanatının ışıltısının siz sevgili öğrencilerimizin hekimlik mesleği yolculuğunda şimdiden rehber olması, beyaz önlüklerinizin tertemiz kalması arzusuyla; sizleri 2030’lu yılların genç hekimleri arasında görmekten duyacağımız mutluluk ve gururu şimdiden paylaşıyor, hepinize başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum.”

Prof. Dr. Akkın, “Başta sevgili hocalarımız olmak üzere, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitim ve akademik faaliyet deneyimlerimize değer katan tüm bileşenlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Tören, hekimliğe adım atan öğrencilere beyaz önlüklerinin “hekim ustaları” tarafından giydirilmesi, pasta kesimi ve birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi.