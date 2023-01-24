Ressam Ziver Kaplan’ın akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Dinginlik” temalı kişisel resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

Ressam Ziver Kaplan’ın akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Dinginlik” temalı kişisel resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

Doğayı ve dinginliği sevdiği için eserlerinde genellikle doğayı konu aldığını belirten Kaplan, sergide 21 eserinin yer aldığını söyledi. Gaziantepli sanatseverlerin eserlerine ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaplan, “Gaziantep gelişen sanayisinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de özel bir şehir. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaplan’ın Dinginlik temalı kişisel resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 27 Ocak 2023 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Ziver Kaplan

Sivas‘ta 1958 yılında dünyaya gelen Ziver Kaplan, 1979 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Değişik illerde resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1994 yılında Kültür Bakanlığı kadrosuna geçen Kaplan, 1994-1998 yılları arasında Yozgat Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü, 1998-2001 döneminde Burdur İl Kültür Müdürü, 2006-2007 yıllarında Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü, 2007-2022 yılları arasında ise Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmıştır. Her zaman sanatla iç içe olan, yurt içi ve yurt dışında onlarca karma fotoğraf ve resim sergisine katılan Kaplan, resmi ve özel davetler üzerine Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan ve Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumlarında Türkiye’yi temsil etmiştir.

Aynı zamanda sanat küratörü olan Kaplan, 15’in üzerinde Uluslararası Sanat Çalıştayı organize etmiş, birçok sanatçıya resim sergileri düzenlemiştir. Doğa hayranı biri olarak, doğanın büyüleyici ve panoramik etkisini tuvallerinde renkçiliği ve soyutlamayı seçerek yansıtan Kaplan, çalışmalarını özel atölyesinde sürdürmektedir.