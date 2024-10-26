Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atiye Güner, “Mekan ve İnsan” temalı eserlerini SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Dr. Öğr. Üyesi Güner, sergi açılışında yaptığı konuşmada sanatın birleştirici yönüne değinerek, toplumların geleceği için sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve genç kuşakların sanata teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Mekanın genellikle sınırlandırılmış boşluk olarak tanımlandığına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Kevn yani olmak kökünden türeyen bir kelimedir. Varoluşu da simgeler aslında. Varoluşundan itibaren mekanla sürekli ilişki içinde olan insan bir yandan boşluğu biçimlendiren özne, bir yandan da boşluğun dönüştürdüğü nesnedir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Modern sanata gelinceye kadar mekan ve insan geleneksel anlamda birbirinden ayrı varlıklar olarak görülmüştür. Günümüz sanatında mekan sanat yapıtının varlığını temsil eden dinamik bir öğedir” ifadelerini kullandı.

Sergide çağdaş tekniklerle yaptığı eserlerinin yer aldığını ve çalışmalarında yerel değerleri de öne çıkaran veriler olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Toplumları bir arada tutan en büyük bağlayıcı değer kültürdür. Günümüz dünyasında sürdürülebilir kültüre çok önem veriliyor. Son dönemde bütün dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilirliği ön plana çıkmıştır” diye konuştu.

Sanatın bir imge alışverişi olduğunu, sanatçının da kendi zihninde oluşturduğu imgeleri eserlerine yansıttığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Güner, “İzleyici eserlerde kendi dünyasından bir şeyler bulur. Sanat, yumuşatıcı, birleştirici ve toplumları kaynaştırıp bir arada tutucu bir araçtır” değerlendirmesini yaptı.

SANKO Holding’in Gaziantep ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da öncülük eden bir kuruluş olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Güner, “Kendi şehrimde SANKO Sanat Galerisi’nde eserlerimi sanatsever ile buluşturduğum için gururluyum. SANKO Yönetimine sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Akcan Barlas, SANKO Holding adına “Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı” isimli yayını Atiye Güner’e takdim etti.

Sergi açılışına SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sevim Kaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Eminoğlu, İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Buket Akdemir Dilek, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vanlıoğlu, İş İnsanı Ömer Güllü, Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Ressam Gül Öztürkmen Demir, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Atiye Güner’in 18 eserinin yer aldığı “Mekan ve İnsan” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 15 Kasım 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 arasında gezilebilecek.

Atiye Güner, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde 2004 yılında lisans, 2010’da Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2022 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tasarım Ana Sanat Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Güner, bölüm başkanlığını da yürütmektedir.

Katıldığı sergilerden bazıları

Artİstanbul 2004 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması Karma Sergi Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı Kayalı Sanat Galerisi.

Polifonik Komşuluklar Karma Sergi F Sanat Galerisi 2017 İstanbul Bienali kapsamında.

Artist 2019, 29.İstanbul Sanat Fuarı Karma Baskı Sergisi,

Cumhuriyetimizin 100. yılı Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi 2023

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM), Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) tarafından düzenlenmiştir.

Galeri ARTS 29.Online Grup Sergisi 2023.

Giz Bahçesi 2024 Kişisel Sergi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahraman Emmioğlu Kütür Sanat Merkezi.