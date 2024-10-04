Selmani Baki Kocaispir ve Ünal Kuş’un “Sentez Art” isimli karma resim sergileri SANKO Sanat Galerisi’nde 4 Ekim 2024 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak.

Selmani Baki Kocaispir, tuval üzerine yağı boya tekniğiyle yaptığı 25 eserinin sergide yer alacağını söyledi. Ünal Kuş, karışık tekniklerle yaptığı eserlerinden oluşan 18 çalışmanın sergide yer alacağını ifade etti.

Selmani Baki Kocaispir ve Ünal Kuş’un “Sentez Art” isimli karma resim sergileri, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 4 Ekim 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Selmani Baki Kocaispir

Kadirli’de doğan, ilk ve ortaöğretimini Kadirli’de tamamlayan sanatçı, 2009 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim- İş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden sanatçı, birçok sanat sergisi ve çalıştaylarda küratörlük üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine katılan, 9 ödülü ve müzelerde, koleksiyonerlerde eserleri bulunan sanatçı, 6 kişisel sergi, 43 karma sergi ve çalıştaya katıldı, 21 sempozyum ve çalıştay düzenledi.

Sanatçı, Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapmakta, kişisel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Ünal Kuş

Fatsa 1959 doğumlu olan sanatçı, ilk ve orta eğitimini Fatsa’da, lise eğitimini Perşembe Öğretmen Okulunda tamamladı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde tamamlayan sanatçı, Milli Eğitim Bakanlığı Adana Güzel Sanatlar Lisesinde kurucu hoca ve bölüm başkanı olarak görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında 20 kişisel sergi açan, 64 seçilmiş karma sergi, çalıştay ve sempozyuma katılan sanatçının, 61. Devlet Resim ve Heykel Yarışması, Türkiye Büyük Millet Meclisi 85. Yıl Milli Egemenlik Yağlı Boya Resim Yarışması dahil 13 ödülü bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında (Amerika, Rusya, Kuzey Osetya, Finlandiya, Hırvatistan, Hong Kong, Fransa) resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ve hakkında 2 yüksek lisans tezi hazırlanan sanatçı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.