Ressam Ayşe Arkün, akrilik boya tekniğiyle yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan “Hayatın Renkleri” temalı kişisel resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde açtı.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici yönünün toplumları ileri götürdüğünü belirten Ayşe Arkün, “Topluma ve yaşadığı çevreye katkı sunmak isteyen her birey sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden yararlanmalı” dedi. Çalışmalarında kadının ne kadar güçlü olduğunu anlattığını belirten Arkün, 25’inci kişisel sergisinde 30 eserin yer aldığını söyledi.

Gaziantep’te önceki yıllarda çalıştaya katıldığını hatırlatan Arkün, “SANKO Sanat Galerisi gerek konumu gerekse seçtiği eserlerle profesyonel galeri anlayışıyla sanatçılara ev sahipliği yapan önemli bir sanat merkezidir. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan SANKO ailesine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” bilimsel yayını ve SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Akten Köylüoğlu’nun “Kadim Şehir Gaziantep” isimli kitabını Ayşe Arkün’e takdim etti.

Sergi açılışına, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Özer Çağlar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Arkün’ün “Hayatın Renkleri” isimli kişisel resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 27 Ekim 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara’da 1958 yılında dünyaya gelen Ayşe Arkün, ilköğretim ve lise eğitimini aynı kentte tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı.

Sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin yanı sıra, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Ankara Kadın Ressamlar Derneği, Kadın-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesindeki Medya Sanat Galerisi’nin sahibi olan Arkün, Almanya ve Amerika’da beş, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale ve İstanbul’da 19 olmak üzere toplam 24 kişisel sergi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergi ve çalıştay ile Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul Sanat Fuarı, İstanbul Art Show, New York ArtExpo gibi fuarlara katılmıştır.