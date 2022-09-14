Gaziantep’in eğlence ve sosyal yaşam merkezi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin düzenleyeceği 3’üncü Kitap Fuarı 16 Eylül Cuma günü kitapseverler ile buluşacak.

Gaziantep’in eğlence ve sosyal yaşam merkezi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin düzenleyeceği 3’üncü Kitap Fuarı 16 Eylül Cuma günü kitapseverler ile buluşacak.

Fuarda; Türk ve dünya klasikleri, tarih, felsefe, bilim, edebiyat, mitoloji, kişisel gelişim kitaplarının yanı sıra yeni çıkanlar, çok satanlar ve birçok çocuk kitabı da okuyucuların beğenisine sunulacak. Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında düzenlenecek 3’üncü kitap fuarında 100’ü aşkın yayınevi yer alacak. Binlerce kitabın 10 TL fiyatla satışa sunulacağı fuar, 16 Eylül - 2 Ekim tarihleri arası her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

’’Sanko Park’’

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park’ın marka karmasında Decathlon, Beymen, Beymen Club, Rossmann, H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, D’S Damat, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır. Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.