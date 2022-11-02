SANKO Okulları öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Okçuluk Yarışması”nda bir üçüncülük ve iki dördüncülük derecesi kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Okçuluk Yarışması”nda bir üçüncülük ve iki dördüncülük derecesi kazandı.

Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda, SANKO Okulları öğrencisi İpek Canpınar “Makaralı Yay Genç Kızlar Kategorisi”nde il üçüncüsü, Egemen Çomak “Klasik Yay Yıldız Erkek Kategorisi’nde, Ece Boyunsuz ise “Klasik Yay Genç Kızlar Kategorisi”nde il dördüncülüğü derecesi elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini çaba ve emeklerinden dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.