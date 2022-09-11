SANKO Okulları’nın iki yıldır üzerinde çalışarak geliştirdiği ve kendilerine özgü İngilizce Ders Öğretim Programı (SANKO English Advancement Curriculum “SEAC”) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

SANKO Okulları’nın iki yıldır üzerinde çalışarak geliştirdiği ve kendilerine özgü İngilizce Ders Öğretim Programı (SANKO English Advancement Curriculum “SEAC”) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Eğitim ve öğretim alanında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan SANKO Okulları, 21 yıllık tecrübeyle geliştirdiği yabancı dil programı ile de öncü olmaya devam ediyor. Yabancı dil öğretiminde sürekli gelişimin bilinci ile hareket eden SANKO Okulları son iki yılını Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünden üç profesörün danışmanlığında yoğun çalışmalar yaparak İngilizce Dersi Öğretim Programı hazırladı. Kültürlerarası iletişimsel yeterliliği merkezine alarak oluşturulan SEAC, yerel beklentileri, uluslararası yabancı dil öğrenimi ve öğretimi ile harmanlamayı ve öğrencileri ulusal farkındalığa sahip küresel iletişimciler olarak eğitmeyi amaçlamaktadır. SEAC, öğrencilere sadece günlük hayatta değil, akademik ve profesyonel alanlarda da kullanabilecekleri yüksek düzeyde bir İngilizce yeterliliği kazandırmak amacıyla geliştirilen, kuramsal açıdan sağlam temellere dayanan bir İngilizce programıdır.

Sanko okulları

Gaziantep’te eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla projelendirilen SANKO Okulları’nın temeli 12 Mayıs 2001’de atıldı, 10 Eylül 2001’de tüm iç donanımları, araçları ve mekanları eksiksiz olarak 530 öğrenci ile kapılarını açtı. Açıldığı günden itibaren eğitim alanındaki uygulamaları ile Türkiye’de ilklerin gerçekleştirilmesine öncülük yaptı. Okul alanında 2005’te Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi açıldı. Merkezde spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro-konferans salonu bulunuyor. 2012 yılında yeni lise ve ana sınıfı binaları inşa edildi, öğretmenler yurt içi ve yurt dışına eğitimlere gönderildi. Aynı yıl o dönemde Anadolu’nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesi eğitim-öğretime açıldı. SANKO Okulları anasınıfı ve liseleri son teknoloji ile öğretim sunmaktadır.