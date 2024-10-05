SANKO Okulları öğrencileri Neva Doktoroğlu ve Kerem Utku Kaleli’nin danışman öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Otomobil Lastiklerinden Kaynaklanan Mikroplastiklerin Kaynağında Toplanması" projesi, TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

TEKNOFEST Akdeniz ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması “İlkokul-Ortaokul” düzeyinde Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan SANKO Okulları 8’inci sınıf öğrencileri Neva Doktoroğlu ve Kerem Utku Kaleli ile danışman öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’e Türkiye birinciliği ile dönen SANKO Okulları öğrencileri ile yarışmalarda derece elde eden tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

SANKO’lu öğrenciler önemli çevre sorununu çözüme kavuşturdu

Projelerinin Türkiye birincisi olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Neva Doktoroğlu, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bir otomobil lastiğinin yılda 800 gramı mikroplastik haline dönüşmektedir. Bu mikroplastikler kontrolsüzce doğaya yayılmaya ve canlılar üzerinde olumsuz etkiye devam etmektedir. Hazırladığımız prototip ile bir otomobil lastiğinden çıkan mikroplastikleri yüzde 90 civarında toplayarak önemli çevre sorununu çözüme kavuşturduk. Türkiye birinciliğini kazandığımız için çok gururluyuz.”

Kerem Utku Kaleli ise projeyle önemli bir çevre sorununa çözüm üretmeyi hedeflediklerini ve başarılı olduklarını belirterek, “TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda Türkiye birincisi olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerinin projesinin TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyonda Türkiye birinciliği kazanmasından büyük mutluluk duyduğuna vurgu yapan Proje Danışman Öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın da “Böylesi önemli bir organizasyondan Türkiye birinciliğiyle dönmek bizim için çok kıymetli. Ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunan TEKNOFEST ekibine ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel çalışmalara önem veriyoruz”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise TEKNOFEST’te ulaşılan Türkiye birinciliğinin önemine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalar ve proje kültürünü önemsediklerini anlatan Asyalı, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda TEKNOFEST finallerine katılmak ve Türkiye birinciliği elde etmek öğrencilerimiz, okulumuz, şehrimiz ve ülkemiz adına bizleri gururlandırdı. TEKNOFEST Türkiye’nin ve gençlerin geleceği açısından önemli bir organizasyon. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hem ortaokul hem de lise düzeyinde TEKNOFEST Akdeniz’e katıldı. Proje geliştirerek TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapan, ödül alan ve almayan tüm öğrencilerimize, rehberlik ederek öğrencilerimizi yüreklendiren proje danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye birinciliği elde ederek bizleri gururlandıran öğrencilerimiz ile TEKNOFEST’te Gaziantep’i temsil eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.