Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenecek “Yapay Zeka Çağında Okulda İyi Oluş” temalı Eğitim Sempozyumu, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü farklı illerden gelecek 500’den fazla katılımcı eşliğinde SANKO Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk ve SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Eğitim Bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?”, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Yavuz Samur “Eğitimde Yapay Zekâ”, Açık Beyin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan ise “İlham Veren Eğitimciler” başlığındaki konuşmalarıyla sempozyuma katkı sağlayacak.

Şehitkamil ve Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile değişik illerden gelecek akademisyenler, özel okul kurucuları, yöneticiler, öğretmenler, eğitim uzmanları ve basın mensuplarından oluşan izleyici grubunu ağırlayacak sempozyumda son günlerin en önemli başlıklarından biri olan “Yapay Zeka”nın eğitim alanındaki yansımaları ve geleceği, uzmanların görüşleriyle etraflıca değerlendirilecek.