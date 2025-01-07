SANKO Okulları, VEX IQ Robot Yarışmasına katıldığı iki takımıyla dört birincilik elde ederek önemli başarıya imza attı.

SANKO Okulları, Adana Eral Okulları’nda düzenlenen yarışmaya Eymen Özdurak, Yusuf Günaydın, Beren Öz ve Ahmet Vedat Karabağlı’dan oluşan Bequickly Takımı, Selim Mete Özcan, Yusuf Miran Tankişi, Kerem İmrek ve Defne Barış’tan oluşan Clevex Takımı ile katıldı.

Clevex ve Bequickly Takımları robot sürüş performanslarıyla Team Work kategorisinde ayrı ayrı turnuva birinciliği ödülünü kazandı. Clevex Takımı ise robot kodlama becerileriyle robotu kontrol ettiği Robot Skills birinciliği ödülü ile yarışmanın tüm kategorilerinde sürüş, kodlama ve mühendislik becerileri olan yarışmanın en büyük ödülü Exclennce Awards (Mükemmellik Ödülü) kazanarak dört birincilik elde etme başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 38 takımın katıldığı turnuvada dört birincilik kazanmanın gurunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenleri Fatih Mehmed Günaydın ile Gülden Dilsiz’i kutlayarak, 22 Şubat 2025’te İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Finallerinde başarılar diledi.