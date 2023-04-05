SANKO Okulları Kız ve Erkek Tenis Takımları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Tenis Müsabakası”nda il ikincisi oldu.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde düzenlenen turnuvada SANKO Okulları öğrencilerinden Alara Baytar, Derin Konukoğlu ve Ilgın Melek Köknar’ın oluşturduğu Küçük Kız Takımı ile Emre Asaf Çoban ve Efe Akcan’dan oluşan Küçük Erkek Takımı il ikinciliği kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmeni Kadir Muzaffer Yılmaz’ı başarılarından dolayı kutladı.