SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır, Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Bozdoğan anısına düzenlenen “Türkiye Açık Yaş Kulüpler Arası Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası”nda Türkiye beşincisi ve yedincisi oldu.

SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır, Yüzme Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Bozdoğan anısına düzenlenen “Türkiye Açık Yaş Kulüpler Arası Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası”nda Türkiye beşincisi ve yedincisi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli yarışları arasında yer alan ve katılım için belli barajların yüzülerek geçilmesi gereken yarışmaya SANKO Okulları öğrencileri Beril Tanrıtanır ve Kadirhan Sağlam katıldı. Yarışlarda Beril Tanrıtanır, 14 yaş kategorisinde 200 metre sırtüstü stilde Türkiye beşincisi, 100 metre sırtüstü stilde ise Türkiye yedincisi oldu. Kadirhan Sağlam ise girdiği tüm yarışlarda derecesini geliştirdi ve önemli başarılar için büyük bir adım daha attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı öğrencilerini ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Karakurt’u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.