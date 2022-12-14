SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Tuna Karakuş ve yüzme öğretmeni Meltem Kalkan’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finalinde bronz madalya kazandı.

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