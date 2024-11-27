SANKO Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Ceren Sevimli, Uluslararası Baltık Denizi Felsefe Deneme Yarışmasında dünya birincisi olurken, 11’inci sınıf öğrencisi Elif Ece Yıldırım da onur ödülü kazanarak önemli başarıya imza attı.

Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi pek çok ülkenin seçkin okullarının katıldığı yarışmada öğrencilere filozoflara ait kısa İngilizce metinler sunuldu. Öğrencilerden, bu metinlerden yola çıkarak özgün felsefi makaleler yazmaları istendi.

SANKO Okulları öğrencileri Ceren Sevimli ve Elif Ece Yıldırım, yarışmada dünya birinciliği ve onur ödülü kazanarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeninin gururunu yaşadı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve Felsefe Öğretmeni Zeynep Gürbüz Dikici’yi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Asyalı, yarışmada alınan bu önemli derecelerin, SANKO Okulları’nın akademik alandaki başarılarının yanı sıra eleştirel düşünme teşvik eden eğitim anlayışının bir göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Kazanılan başarının Gaziantep’in ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurduğunu belirten Asyalı, elde edilen başarının öğrencilerin gelecekteki çalışmalarına ilham kaynağı olmasını diledi.