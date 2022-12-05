SANKO Okulları öğrencisi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Milli Takım Sporcusu Ali Emre Simitçi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları öğrencisi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Milli Takım Sporcusu Ali Emre Simitçi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

2-4 Aralık tarihlerinde İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, TOHM ve Milli Takım Sporcusu Ali Emre Simitçi, 50 metre serbest stilde Türkiye üçüncülüğü, 100 metre serbest stilde Türkiye dördüncülüğü ve 50 metre kelebek stilde ise Türkiye sekizinciliği derecesi kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Türkiye finalinde kazandığı başarılarla okullarını gururlandıran öğrencisini ve öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.