SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “12’nci Geleneksel Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışmasında” 4 kupa ve 32 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Elizan Özgenç, Elif İpek Çevik, Irmak Zehra Kökmen, Tuna Karakuş, Onur Güzel, Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Kerem Kaya, Ertan Emre Alageyik, Beril Tanrıtanır, Defnesu Demirbakan ve Duru Kayın’dan oluşan SANKO Spor Kulübü öğrencileri 10 1.’lik, 11 ikincilik ve 11 üçüncülük madalyası kazandı. SANKO Okulları öğrencileri, elde ettikleri başarılar sonucunda 11-12 Yaş Kız, 11-12 Yaş Erkek, 13 ve Açık Yaş Kız ile 13 ve Açık Yaş Erkek Kategorilerinde üçüncülük kupasının da sahibi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve antrenörleri Mehmet Ali Karakuş ile Meltem Kalkan’ı kutladı. Asyalı, A barajını geçerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrencisi Tuna Karakuş ve B barajını geçerek bölge şampiyonasına katılacak olan Azra Aksoy’a başarılar diledi.