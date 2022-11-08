SANKO Okulları öğrencileri, “TÜBİTAK 16’ncı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final Yarışması’nda Kimya dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

SANKO Okulları öğrencileri, “TÜBİTAK 16’ncı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final Yarışması’nda Kimya dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden 30 binden fazla projenin başvurduğu yarışmanın Diyarbakır’da düzenlenen finalinde 180 proje yarıştı.

SANKO Okulları öğrencilerinden İrem Ezgi Kaya ve Mustafa Kerem Kaya, “Kimya” dalında öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Soğukta Taşınması Gereken Ürünlerin Özel Boyalar Yardımıyla Soğuk Zincirlerinin Kırılmasının Engellenmesi” adlı projesi Türkiye üçüncülüğüne değer görüldü.

Öğrenciler projede, soğuk zincirin kırılmasını önleyerek buna bağlı olarak oluşan gıda zehirlenmelerini de engellediler. Ayrıca proje sayesinde hayati önem taşıyan aşıların da tamamen güven içerisinde insanlara ulaştırılabilmesi sağlandı.

Öğrenciler ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’tan aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “TÜBİTAK 16’ncı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final Yarışması”nda Türkiye üçüncülüğü kazanarak hem okullarının hem de Gaziantep’in adını finallere yazdırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.