SANKO Okulları öğrencileri, “11’inci Başakşehir İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikincisi olarak önemli başarıya imza attı.

Türkiye genelinden bin 150 projenin katıldığı yarışmanın lise kategorisinde, SANKO Okulları 11’inci sınıf öğrencileri Güneş İkizceli ve Alperen Polat ile 10’uncu sınıf öğrencisi Kerem Kaya, proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Yeni Nesil Balast Suyu Yönetimi: Noninvaziv Yöntemlerle Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Biyolojik İstilayı Engelleme Sistemi” projesiyle Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik farkındalık oluşturan ve inovatif bir çözüm sunan projeyle Türkiye ikincisi olan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.