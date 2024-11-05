SANKO Okulları öğrencileri, Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında SANKO Park AVM Giriş Katında “Atatürk’ün Işığında” temalı resim sergisi açtı.

Akrilik boya, karakalem, suluboya, şablon baskı ve seramik gibi farklı tekniklerde 32 eserin yer aldığı serginin açılışına SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, okul idarecileri, velileri ve öğrenciler katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin akademik derslerin yanında sanat derslerinde de ön planda olduklarını ve her öğrencisinin bir sanat alanıyla ilgilendiğini belirterek, bu anlamlı haftada Atatürk temalı resim sergisini hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.