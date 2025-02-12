SANKO Okulları Genç Kız Takımı ve Genç Erkek Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Gençler Su Topu Müsabakası"nda şampiyon oldu.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada; Beril Tanrıtanır, Duru Kayın, Defne Su Demirbakan, Arin Gökmavi, Belen Türközü, Cansu Yıldırım, Eylül Uğurluer ve Pelin Ada Türkmen’den oluşan SANKO Okulları Genç Kız Takımı ile Kadirhan Sağlam, Furkan Nadir Yıldız, Mustafa Kerem Kaya, Arif Doruk Akınal, Kerem Dikbaş, Mete Şahin, Kaan Baydemir, Fahri Tuna Suat, Ertan Emre Alageyik, Burhan Yetkin, Çınar Özyaşar, Baver Mahmut Çalışkan, Alperen Polat, Mert Kocaoğlan ve Miraç Kayıran’dan oluşan SANKO Okulları Genç Erkek Takımı il birinciliği kupası ve madalyasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenleri Meltem Kalkan ile Mehmet Ali Karakuş’u tebrik ederek, 20-22 Şubat tarihlerinde Bolu’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.