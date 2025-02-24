SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Eskrim Müsabakaları"nda sekiz birincilik, beş ikincilik, dört üçüncülük ve dört dördüncülük olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.

Gaziantep Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada; SANKO Okulları öğrencileri "Küçük Erkekler Epe Kategorisi"nde; Ece Bozan ve Yaşar Selim Erdoğan birinci, Muhammed Ali Çelik ikinci "Küçük Kızlar Epe Kategorisi"nde; Berra Çelik ikinci, Öykü Dağdeviren üçüncü, Ayça Esma Koyuncu ise dördüncü oldu.

"Yıldız Kız Epe Kategorisi"nde; Esma Sultan Gözcü birinci, Simin Naz Camcıoğlu ikinci, Ayşe Çetinkaya üçüncü ve Neva Doktoroğlu dördüncülük derecesi elde ederken, "Yıldız Erkek Epe Kategorisi"nde ise Çınar Aydoğdu birinci, Salih Peyker ikinci, Asrın Yıldırım da dördüncülük kazandı.

"Genç Kızlar Epe Kategorisi"nde Nehir Göklü birincilik, Melis Ok dördüncü"Genç Erkekler Epe Kategorisi"nde Kağan Çavdar birinci, Ali Muntaza Yıldız ikinci, Akif Vefa Yıldız üçüncü, Kağan Özkök ise dördüncülük elde etti.

"Genç Erkek Flore Kategorisi"nde Yavuz Selim Altan, "Genç Erkek Flore Kategorisi"nde ise Özgür Deniz Aslan birinci olma başarısı gösterdiler.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve öğretmenlerini emek ve başarılarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.