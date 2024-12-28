SANKO Okulları öğrencileri, “Codeix Drone League (CDL) Yarışması”nda Türkiye ikincisi oldu.

SANKO Okulları yarışmaya, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerinden Mehmet İldemir Önal, Ayşe Ada Kaplan ve 4’üncü sınıf öğrencilerinden Ethem Avcı ile Nergis Buğur’dan oluşan takımla katıldı. Takım, proje danışman öğretmenleri Elif Kızıklı ve İbrahim Halil Yılmaz rehberliğinde yarışmaya hazırlandı.

SANKO Okulları öğrencileri, üç aşamadan oluşan zorlu yarışmada üstün pilotluk ve mühendislik becerileriyle dikkat çekti. İlk iki aşamada zorlu parkurları başarıyla tamamlayan öğrenciler, otonom uçuş kodlamasını içeren üçüncü aşamada da üstün bir performans sergileyerek Türkiye ikinciliği elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.